Nel corso delle scorse settimane erano trapelati in rete numerosi rumors e indiscrezioni riguardanti una ipotetica variante dell’attuale Samsung Galaxy S20 FE 4G e a quanto pare queste voci sono state confermate. Samsung ha infatti da poco svelato per il mercato tedesco una nuova versione di questo smartphone con a bordo il SoC Snapdragon 865.

Samsung ufficializza una nuova variante del Galaxy S20 FE 4G

Al momento del suo debutto sul mercato, il Samsung Galaxy S20 FE è stato distribuito in due versioni. La prima è dotata del supporto alla connettività grazie al modem X55 5G montato a bordo e con processore di casa Qualcomm, mentre la seconda ha come processore l’Exynos 990 e non dispone di questo supporto. Come già accennato, però, il colosso sudcoreano ha svelato ufficialmente una nuova versione di questo device con solo supporto al 4G.

Quest’ultima, in particolare, ha come differenza principale la presenza dello stesso processore presente al momento sul modello con supporto al 5G, ovvero il SoC Snapdragon 865. Questa versione sarà distribuita per il momento in Germania (ma immaginiamo presto anche presso gli altri paesi europei) nel taglio di memoria da 128 GB e sempre in diverse colorazioni. Queste saranno Cloud Mint, Cloud Lavendar, Cloud Orange, Cloud Navy, Cloud Red e Cloud White.

Il resto delle caratteristiche tecniche e il design di questo smartphone rimangono ovviamente invariati rispetto alle versioni stardard 5G e 4G. Abbiamo quindi sempre un Infinity-O Display SuperAMOLED con refresh rate da 120Hz, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida, alla ricarica inversa e alla ricarica wireless e la certificazione di impermeabilità IP68. Nel caso in cui non l’aveste ancora vista, vi lasciamo qui in basso la nostra video-recensione del Samsung Galaxy S20 FE 5G.