Nelle ultime settimane ci sono state diverse voci ed indiscrezioni riguardanti i prossimi auricolari true wireless di Google, ma ora arrivano anche le prime conferme.

La cosa più strana, è che la stessa azienda di Mountain View le ha involontariamente fornite. Così, alle cuffie Pixel Buds A manca solo la presentazione ufficiale. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

Google Germania conferma l’arrivo di Pixel Buds A

Gli utenti che hanno cercato Google Germania sono stati in grado di vedere il nome dei prossimi auricolari, dato che l’azienda stessa sta pubblicizzando le nuove cuffie come “Google Pixel Buds A-Series”. Il link purtroppo non conduce però a nessuna pagina che mostra le cuffie in-ear nel dettaglio.

Il messaggio pubblicato dall’account ufficiale Android conferma il nome dei prossimi auricolari true wireless, Pixel Buds A-Series, ne sottolinea due caratteristiche, la qualità sonora e il supporto all’accoppiamento rapido allo smartphone mediante Fast Pair ed infine mostra gli auricolari, in colorazione bianca, inseriti nella custodia di ricarica.

Che si tratti del nuovo modello si desume sia dalla schermata di accoppiamento che riporta il nome Pixel Buds A-Series, sia dal LED di ricarica che si trova sulla parte alta della custodia di ricarica (nelle Pixel Buds 2 è in basso). Questo dettaglio era già emerso nella prima presunta immagine leaked degli auricolari. Purtroppo la quantità di informazioni sulle caratteristiche tecniche dei nuovi auricolari non è così estesa come le conferme ufficiali. Il fatto che Google li abbia contrassegnate come un modello rientrante nella gamma “A” suggerisce che si tratterà di una variante più economica rispetto alle Pixel Buds 2.