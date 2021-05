Negli ultimi tempi in Italia si sta facendo sempre più spazio una truffa davvero molto subdola, e che sta mandando davvero tantissimi utenti fuori di testa. Quest’ultima, viene messa in pratica tramite il mail phishing e va a colpire in maniera diretta i correntisti di banche italiane davvero molto importanti, come Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL.

Le mail che vengono inviate ai vari utenti, infatti, tramite questo metodo sembreranno più reali, e le vittime continuano ad aumentare a dismisura. Lo scopo numero uno di queste mail finte è quello di carpire i dati personali di un utente che ha un conto aperto con una banca, in modo tale che il malfattori riescano ad accedere facilmente all’home banking della vittima.

Dunque, il metodo è davvero semplice ed efficace, anche perché il truffatore, all’interno della mail, invita il titolare del conto a sbloccare il suo account tramite un link che gli viene fornito. Ed è proprio mediante questo trucco che scatta automaticamente la loro trappola a tratti infallibile.

Truffe Unicredit, BNL e Sanpaolo, correntisti disperati: cosa fare

Se andiamo a cliccare sul collegamento che ci è stato fornito nella mail, l’utente verrà reindirizzato in automatico alla pagina fasulla della propria banca. Ci accorgeremo del fatto che non sia reale proprio perché c’è qualche particolare che si discosta leggermente dalla home page della nostra banca. Anche se, c’è da dire, che molte vittime vengono ugualmente ingannate, e inseriscono prontamente tutte le credenziali del caso.

Dunque, in definitiva, come possiamo difenderci da queste truffe? L’unico modo per farlo è sicuramente quello di prestare quanta più attenzione è possibile. Può essere utile anche andare a controllare l’indirizzo mail del mittente, proprio per verificare se è reale o fake. Inoltre, è doveroso ricordarvi che nessuna banca invierà delle mail del genere, quindi, nel 99%, è meglio eliminarle.