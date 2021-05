Gli sconti pensati in questo periodo da Comet sono assolutamente tra i migliori dell’intero mondo della rivendita di elettronica, i prezzi sono bassi e convenienti per la maggior parte dei consumatori che vorranno avvicinarcisi.

Il risparmio è attualmente disponibile anche sul sito ufficiale, in questo modo l’utente si ritrova ad avere la possibilità di acquistare anche dal divano di casa propria, senza essere costretto a recarsi fisicamente in negozio. Il risparmio è notevole, data anche la presenza della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui si supereranno i 49 euro di spesa.

Comet: gli sconti sono per tutti incredibili

Gli sconti attualmente disponibili da Comet sono decisamente vari tra di loro, partono dalla fascia alta della telefonia mobile, scontando prodotti del calibro di Samsung Galaxy S21 5G, il cui prezzo si aggira attorno ai 729 euro, o Apple iPhone 12 a 839 euro, per scendere poi verso le migliori proposte economiche.

Tra queste non possiamo che annoverare Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A53, Oppo A74, Samsung Galaxy A12, Galaxy A32, Oppo A72, Oppo A15 e tantissimi altri ancora.

Un buonissimo insieme di sconti che coinvolge anche i cosiddetti wearable, tra i quali spiccano chiaramente Samsung Galaxy Watch 3 e Huawei Watch GT 2 Pro, i due top di gamma assoluti del segmento coinvolto.

Le proposte del volantino Comet non terminano qui, sono disponibili tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti e ricchi di soddisfazioni, per scoprirli aprite le pagine sottostanti.