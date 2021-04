Smartphone e radiazioni: la verità sui pericoli e quali sono i più radioattivi

Più aspetti andrebbero valutati quando si acquista un nuovo smartphone, e non solo quelli che tutti conoscono. Un dispositivo mobile può essere infatti performante dal punto di vista dell’hardware o magari più versatile per quanto concerne il sistema operativo. Sono però ben oltre il 90% gli utenti che non valutano un aspetto fondamentale: i valori SAR.

Questi indici sono fondamentali per la salute, dal momento che rappresentano il livello delle radiazioni emesse da quel dispositivo. I valori in questione dunque vanno a riferirsi alla quantità di emissione delle radiazioni elettromagnetiche che provengono anche dagli smartphone che nessuno si aspetterebbe. Tutta questa energia viene assorbita costantemente dal nostro corpo, il quale si espone dunque a campi elettromagnetici. Chiaramente ogni smartphone rilasciato sul mercato deve aderire a valori che non superino determinate soglie.

Proprio per questo bisogna rassicurare il pubblico dicendo che queste radiazioni potrebbero essere pericolose solo se avete lo smartphone all’orecchio dalle 6 del mattino fino alle 24 di notte.

Smartphone: ecco i valori SAR di alcuni smartphone

Questi sono i dispositivi che hanno valori abbastanza contenuti:

iPhone 12 Pro (0.99 W/Kg per testa e corpo);

Samsung S21 Ultra 5G (0.714 W/Kg testa, 1.58 W/Kg corpo);

Xiaomi Mi 10 Lite (0.793 W/Kg testa, 1.18 W/Kg corpo);

Oppo Find X2 Pro (0.8 W/Kg testa, 1.13 W/Kg corpo);

Oneplus 8 Pro (0.950 W/Kg testa, 1.26 W/Kg corpo);

Lg Wing (0.357 W/Kg testa, 1.304 W/Kg corpo).

Ecco invece alcuni tra quelli più “radioattivi”: