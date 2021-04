Durante una live stream di Mark Zuckerberg ha detto che Instagram avrebbe bisogno di una “classe media” di creatori più ampia, e il social network sta di conseguenza andando all-in sui creatori.

L’azienda sta lavorando su una suite di nuovi strumenti per aiutare gli influencer a fare soldi con la sua piattaforma, tra i quali troviamo i negozi dei creatori, il commercio di affiliazione e un “mercato di contenuti di marca“. Scopriamo insieme i dettagli.

Instagram vuole migliorare la monetizzazione dei suoi creatori

L’idea di proporre dei Creator Shop per gli influencer rispecchierebbe un po’ quello che già avviene per le società che possono mettere in vendita i loro prodotti. Ecco le parole di Zuckerberg: “Vediamo un sacco di creatori che creano negozi, e una parte del modello di business di un creatore di contenuti è quello di creare grandi contenuti, e poi si può vendere qualcosa, e quindi avere negozi di creatori è fantastico“.

Il creatore di Facebook ha anche dichiarato che Instagram sta lavorando su strumenti che permetterebbero alle star di Instagram di essere pagate per promuovere prodotti. Secondo Zuckerberg, i creatori dovrebbero essere in grado di ottenere una parte delle vendite degli oggetti che stanno raccomandando. Per rendere possibile questo, Instagram starebbe imbastendo un mercato per la raccomandazione di affiliazione.

Instagram sta anche lavorando su un “mercato di contenuti di marca” che aiuterebbe ad abbinare gli influencer con gli sponsor, consentendo ai talenti emergenti di monetizzare e contribuire alla creazione di una specie di “classe media dei creatori“. Mark non ha rivelato come questi accordi potrebbero essere strutturati, ma ha detto che il piano è quello di offrire “condizioni molto favorevoli” ai creatori. I nuovi strumenti sono ancora in lavorazione, ma potrebbero spostare drasticamente il modo in cui gli influencer monetizzano sulla piattaforma.