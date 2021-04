In un nuovo documento di supporto pubblicato oggi, Apple ha chiarito la discussione che si era creata sulla compatibilitá della Magic Keyboard con il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. L’azienda afferma che la Magic Keyboard di prima generazione sará “funzionalmente compatibile” con il nuovo iPad Pro, ma potrebbe non adattarsi perfettamente quando è chiusa.

Il nuovo iPad Pro è 0,5 mm piú spesso del suo predecessore grazie alla nuova tecnologia del display mini-LED. Come spiega Apple, questa differenza di spessore è ció che rende l’iPad Pro da 12,9 pollici non compatibile con la vecchia Magic Keyboard. L’azienda avverte inoltre che le protezioni dello schermo potrebbero influire ulteriormente sulla ‘vestibilitá’ della tastiera.

Apple ha rilasciato un documento per confermare le voci recenti

Nonostante le lievi differenze di dimensioni, Apple scrive nel documento di supporto che la Magic Keyboard originale sará “funzionalmente compatibile” con il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. La societá ha deciso di ‘spegnere un fuoco’ sulla discussione che riguardava il supporto della tastiera di prima generazione con il nuovo iPad Pro. Era stato ipotizzato che i due potessero essere compatibili nonostante i problemi di adattamento e il nuovo documento di Apple lo conferma.

Nonostante ció, la nuova Magic Keyboard si adatta perfettamente agli iPad di vecchia generazione. I nuovi modelli di iPad Pro e Magic Keyboard saranno lanciati sul mercato domani. La cosa interessante é che la tastiera di nuova generazione potrá essere acquistata per la prima volta in bianco sia per gli iPad da 11 pollici che per quelli da 12,9 pollici.