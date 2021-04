Whatsapp: è possibile disattivare il fastidioso backup locale?

Molte spesso capita di trovarci in una conversazione accesa fatta di “botta e risposta” in cui tra un messaggio e l’altro non passano neppure 5 secondi. Siete nel bel mezzo di una discussione in chat, pronti a lanciare la vostra freccia, ma qualcosa ve lo impedisce: è l’avviso di backup totale da parte di Whatsapp. Si può fare qualcosa per evitare che questo accada nuovamente?

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, dispone di una soluzione in grado di salvare localmente – nella memoria interna dello smartphone – i backup delle chat. L’unica pecca è che l’avviso compare nei momenti meno opportuni risultando piuttosto fastidioso.

Whatsapp: la risposta definitiva

Nella maggior parte dei casi in pochi notano l’avviso, in quanto questo si presenta a partire dalle 02:00 del mattino. I notturni però sanno bene quanto sia sgradito.

Ebbene, è possibile eliminare il problema alla radice disattivando il backup locale delle chat? Purtroppo o per fortuna no, non è possibile. Navigando all’interno del percorso Impostazioni > Chat > Backup delle chat di WhatsApp, infatti potrete notare con i vostri occhi il seguente messaggio: “Esegui il backup di messaggi e media su Google Drive. Potrai ripristinarli quando reinstalli WhatsApp. I tuoi messaggi verranno salvati anche nella memoria interna del telefono.”

Ciò vale a dire che il backup locale di Whatsapp rimarrà sempre con noi. Come spiega l’utente u/P-9_grinch nel thread di Reddit, sebbene la feature possa dar fastidio soprattutto a chi, in quella fascia oraria, è al telefono, si tratta dell’unica soluzione per recuperare le chat nel caso in cui il backup di Google Drive dovesse presentare dei problemi.