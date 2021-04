Grandi occasioni in casa Iliad. La compagnia francese che si prepara a festeggiare a breve i suoi primi tre anni di attività nel nostro paese conferma a listino una grande promozione per i suoi abbonati: la Flash 100. In primavera, proprio questa tariffa si rivela la più vantaggiosa per gli utenti.

Iliad, quali sono i vantaggi della tariffa con il 5G a costo zero

La Flash 100 prevede un pacchetto all inclusive con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Per quanto concerne il costo di abbonamento, gli utenti si troveranno a pagare 9,99 euro ogni mese.

I clienti che desiderano sottoscrivere questa vantaggiosa operazione di Iliad, in aggiunta al costo mensile per il rinnovo, dovranno aggiungere 10 euro. La spesa una tantum sarà necessaria per l’attivazione e la pronta consegna della scheda SIM.

Importanti vantaggi per i clienti che desiderano attivare la Flash 100. L’extra più importante per questa tariffa è infatti caratterizzato dal 5G. In opposizione alle attuali politiche commerciali di TIM e Vodafone, il 5G di Iliad sarà completamente a costo zero. Per la connessione alle reti di alta velocità non saranno quindi necessarie opzioni extra o tariffe aggiuntive.

La novità del 5G firmato Iliad è attualmente disponibile in 20 città italiane. Come per altri gestori, la sperimentazione del provider francese è partita nei capoluoghi a maggior densità abitativa come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Già nel 2021, la lista dovrebbe però estendersi ad altri centri della nostra penisola.