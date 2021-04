Insieme ad Iliad, TIM, Vodafone e WindTre anche Fastweb si è accaparrata il diritto di beneficiare delle frequenze libere per l’insediamento della rete 5G in Italia. Lo ha fatto nel migliore dei modi rispettando la sua tabella di marcia per l’interconnessione delle aree nevralgiche che ora hanno iniziato a navigare alla massima velocità consentita dal network per il mercato consumer.

Entrando nel merito della questione si scopre che 120 Comuni Italiani stanno già godendo appieno del nuovo livello di connettività. L’elenco completo delle zone coperta include 218 location con le new entry che sono indicati qui di seguito.

Fastweb: la lista del nuovi Comuni in 5G