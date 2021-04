L’operatore virtuale Rabona Mobile e il suo brand secondario Sì, Pronto!?! hanno deciso di prorogare le loro rispettive offerte tariffarie dedicate ai nuovi clienti provenienti da Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile, valide adesso fino al 15 Maggio 2021.

Si tratta di Cambio 100 e oh… k’e vero! 100?, le recenti offerte operator attack con minuti, SMS e 100 Giga, lanciate il 15 Marzo 2021 e disponibili a un prezzo di 6,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Si Pronto di Rabona Mobile proroga alcune offerte

Le due offerte prevedono gli stessi bundle mensili, ovvero minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload al costo di 6.99 euro al mese.

Entrambe le offerte possono essere sottoscritte da tutti i nuovi clienti direttamente online o presso i rivenditori autorizzati. Con Rabona Mobile e con il suo brand secondario è possibile anche attivare alcune offerte tramite le rispettive App ufficiali. Come già detto, per sottoscrivere le offerte in questione è necessario richiedere la portabilità del proprio numero provenendo specificatamente da Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile.

Nel caso di Rabona Mobile, la nuova SIM ricaricabile è attualmente acquistabile online ad un costo promozionale di 19,99 euro, anziché 25 euro come succede invece nei negozi. Per quanto riguarda invece Sì, Pronto!?!, il costo da sostenere per la SIM è pari a 15 euro. In entrambi i casi è presente un bonus di 25 euro che non può essere utilizzato per rinnovare l’offerta, ma esclusivamente per pagare gli eventuali costi a consumo, entro un periodo di 12 mesi dall’attivazione dell’offerta. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.