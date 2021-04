Il sistema operativo Android è senza dubbio quello più diffuso nel mondo, tuttavia la sicurezza degli utenti è minacciata da tantissime App pericolose. La sua struttura open source infatti lo rende adattabile praticamente a qualsiasi dispositivo. Tuttavia per tutti gli utenti Android c’è sempre il rischio di incappare, malgrado i costanti controlli, in qualche App che nasconde malware e spyware. Ecco la lista aggiornate delle App più pericolose presenti sullo store Google.

App pericolose: ecco la lista aggiornata

Scopriamo insieme la lista delle applicazioni riconosciute come dannose ancora presenti sul Google Play Store. Queste applicazioni spesso sono malfunzionanti e nascondono al proprio interno strumenti di controllo dei dati come malware e spyware; se una di queste applicazioni fosse presente sul vostro smartphone la cosa migliore da fare è cancellarle immediatamente per evitare di correre inutili rischi.