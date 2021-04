Alcuni clienti CoopVoce stanno ricevendo in queste ultime ore una notifica push dall’app dell’operatore, attraverso la quale possono attivare l’opzione +Giga Per Te e ottenere 3 Giga aggiuntivi al costo di 1 euro al mese.

L’offerta tariffaria “ad personam” è disponibile fino al 12 Maggio 2021, salvo eventuali cambiamenti, ma una volta attivata potrà essere usufruita a tempo indeterminato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce propone +Giga Per Te a solo 1 euro al mese

Si evidenzia che l’opzione +Giga Per Te è riservata unicamente ai clienti CoopVoce che hanno ricevuto l’apposita notifica e può essere attivata esclusivamente tramite App CoopVoce, ad un prezzo di 1 euro al mese anziché 4 euro mensili. Il traffico dati ottenuto si somma a quello dell’offerta principale e può essere utilizzato in Italia e nel resto dell’Unione Europa.

Il consumo dei Giga ottenuti con +Giga Per Te avviene in modo prioritario rispetto al traffico internet eventualmente previsto da altre offerte attive sulla propria linea. Nello specifico, il cliente deve accedere alla schermata principale dell’applicazione, cliccare il tasto “+” sulla barra del contatore internet e selezionare selezionare “3 GB” tra le opzioni aggiuntive attivabili, confermando la scelta con “Aggiungi alla Promo”.

I rinnovi mensili avvengono automaticamente insieme all’offerta principale attiva sulla propria SIM ricaricabile CoopVoce. In caso di rinnovo anticipato dell’offerta principale, si rinnova anticipatamente anche la promo +Giga Per Te. È possibile disattivare l’opzione direttamente tramite l’app dell’operatore, ma anche accedendo all’Area Clienti del sito ufficiale di CoopVoce, chiamando il numero gratuito 4243688 o attraverso il Servizio Clienti 188. Si segnala inoltre che disattivando l’offerta principale, anche +Giga Per Te verrà disattivata.