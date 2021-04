Le offerte proposte dall’operatore virtuale 1Mobile continuano ad essere attivabili sia online che nei negozi aderenti ancora fino al 30 Aprile 2021, salvo ulteriori proroghe. Sono previsti prezzi a partire da 4.49 euro al mese.

Con le sue offerte, 1Mobile permette di navigare su rete Vodafone 4G, tramite l’aggregatore tecnico Effortel e con velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ricordiamoci insieme le offerte che propone.

1Mobile proroga le proprie offerte fino alla fine di aprile 2021

Una delle migliori offerte attualmente disponibili è la Giga 200 Limited Edition, composta ogni mese da 200 Giga di traffico internet mobile in 4G LTE con velocità fino a 60 Mbps, al costo di 14.99 euro al mese. L’invio di SMS e le chiamate sono inibiti, mentre il costo di attivazione è di 5 euro in promozione. Giga 200 Limited Edition è rivolta a tutti i nuovi clienti e il cambio offerta è consentito solo a chi aveva sottoscritto in precedenza la Giga Unlimited Reward.

Continuando con le offerte dedicate a tutti i nuovi clienti con o senza portabilità, è presente la 1Mobile Start Plus New, composta ogni mese da 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati a 4.99 euro al mese. È necessario sostenere un costo di attivazione pari a 10 euro. Dalla terza mensilità in poi, vengono offerti al cliente 3 Giga di traffico internet in più, per un totale di 8 Giga al mese, a parità di prezzo.

Si passa poi alla 1Mobile Power XPlus, che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 6,99 euro al mese. In questo caso, dal terzo mese il traffico dati previsto aumenta di 10 Giga al mese, raggiungendo i 40 Giga mensili a parità di prezzo. Il costo di attivazione è di 8 euro.

Sono state prorogate anche la 1Mobile Special XPlus al prezzo di 8.99 euro al mese e la 1Mobile Call Unlimited Plus a soli 6.99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli delle offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.