I clienti Unicredit andranno in contro ad un qualcosa di sgradevole. A quanto pare, a partire da luglio, la banca ha deciso di modificare i canoni per “ripristinare il necessario equilibrio economico fra il costo sostenuto per erogare il servizio e le condizioni economiche applicate al conto corrente”. La “proposta di modifica unilaterale” è stata inviata tramite delle lettere partite a fine marzo, rivolete in particolar modo ai clienti che hanno un contratto My Genius da consumatori. I canoni per My Genius Base passano da 3 a 4 euro, Silver da 9 a 11 euro, Gold da 12 a 16 euro e Platinum da 22 a 26. Anche le imprese andranno incontro a dei rincari: Imprendo One sale da 12 a 16 euro ed Imprendo Easy da 30 a 34 euro.

Unicredit: rincari obbligati, ma c’è comunque una novità

Il motivo di questi rincari è il peggioramento delle condizioni economiche di gestione della liquidità di conto corrente, che si va a legare all’andamento negativo del tasso Euribor a tre mesi. Si legge nella lettera della banca: “Il contesto di mercato in cui il sistema bancario si trova a operare – si legge nella lettera – è recentemente mutato, impattando in modo crescente sull’attività bancaria e in particolare sulle attività di deposito, gestione e remunerazione della liquidità di conto corrente”. Fortunatamente, però, per attirare nuovi clienti, c’è una nuova offerta che lancia il conto online Genius Base a zero euro di canone e per sempre.