Intelligenza artificiale: l’UE mette al bando alcune tecnologie, ma il riconoscimento facciale no

La nuova proposta di legge della Commissione, che sarà anche la prima che riguarda l’intelligenza artificiale, sarà presentata ufficialmente il 21 aprile. Diverse sono le novità, tra cui l’elenco di tecnologie considerate ad alto rischio, le quali comprendono tutte le applicazioni ritenute “pericolose per l’integrità degli individui o per i diritti fondamentali”. Tuttavia, l’ipotesi di un divieto tout court viene messo da parte per quanto riguarda il riconoscimento biometrico. Infatti, nella bozza, questo sistema viene giudicato come utile “per i governi e le autorità pubbliche dell’Ue per salvaguardare la sicurezza pubblica”. In questi casi rientrano la lotta contro il terrorismo e la sicurezza della tutela pubblica, e l’autorizzazione verrà concessa solo dopo un’attenta valutazione. C’è anche, però, una clausola, detta anche “pulsante rosso”, che concede la possibilità di disabilitare la tecnologia con l’intervento dell’uomo.

Multe salate per chi non accoglierà la decisione