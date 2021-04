Un ente tedesco, che prende il nome di CENELEC, ha un compito speciale, ovvero quello di andare a regolare i valori minimi e massimi riguardanti le radiazioni elettromagnetiche generate dagli smartphone e da altri oggetti. A quanto pare, infatti, il limite massimo è fissato sui 2.0 W/Kg misurato in base a 10 grammi di tessuto.

Migliaia di persone si chiedono come le misurazioni vengono effettivamente attuate, e la risposta è la seguente: viene posizionato vicino all’orecchio del manichino del test un dispositivo mobile, e successivamente vengono portati i suoi valori al massimo. Dopo che tutto ciò è stato fatto, verrà fatta una classifica in base a varie misurazioni.

Ovviamente, è importante tenere in considerazione un particolare molto importante: le misurazioni che vengono effettuate sono riguardanti lo spettro delle onde radio, ossia delle onde elettromagnetiche non ionizzanti. Quest’ultime, rispetto a quelle a raggi X o UV, non presentano alcun rischio di modifica del DNA e non sono responsabili di tumori. Altri rischi per la salute non sono emersi, ma è comunque necessario prestare attenzione.

Radiazioni smartphone: i cellulari maggiormente a rischio

Tra gli smartphone maggiormente radioattivi sono presenti 15 modelli a cui prestare più attenzione. I dispositivi che citeremo non superano le soglie consentite nel nostro continente, ma è comunque doveroso comunicarvi di che esemplari parliamo. Ecco la classifica: