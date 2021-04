Rete 3G: Iliad va controcorrente e trova un'altra sorte alla vecchia rete

La Rete 3G nel 2021 inizia ad andare stretta alla maggior parte degli operatori telefonici, i quali, propri a tal proposito, stanno cercando in tutti i modi di eliminarla dalla circolazione. Tutte tranne Iliad. O almeno per il momento. La compagnia che con le sue tariffe fisse permette ai suoi clienti di avere piena fiducia nei suoi confronti, ancora una volta agisce in maniera diversa rispetto alle altre. Non c’è da meravigliarsi, in quanto questa è da sempre concentrata nel campo delle tariffe low cost, ma allo stesso tempo garantisce a tutti i suoi abbonati una serie di nuovi servizi. A breve infatti potrebbe attivare le prime tariffe per la Fibra ottica, mentre si sta già muovendo nello sfondo delle reti 5G per la telefonia mobile.

Rete 3G: al momento Iliad sceglie di conservarla

La sperimentazione di Iliad, così come gli altri operatori, sta correndo all’impazzata giungendo in ben 20 capoluoghi nazionali. Ovviamente non si fermerà a questi, ma continuerà ad espandere la rete 3G in molte altre città. Iliad ha in piano di arrivare al 2022 con buona parte del territorio coperto dalle linee di quinta generazione.

Ciò vale a dire una sola cosa: goodbye rete 3G. D’altronde chiodo scaccia chiodo, e anche Iliad ha messo tra le opzioni la dismissione della rete 3G.

Al contrario, Vodafone sta già agendo, tagliando fuori dalle sue tariffe la vecchia e cara rete di terza generazione, e concluderà il suo spegnimento entro l’estate.

Iliad sceglie invece un’altra strada: al momento ha intenzione di tenerla (a differenza di Vodafone e TIM) per usufruire ancora della sua copertura omogenea sulla nazione.