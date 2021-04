Negli ultimi anni si sono diffusi sempre più gli operatori virtuali. Le offerte degli MVNO sono spesso molto convenienti con prezzi decisamente più bassi delle proprio controparti tradizionali. Gli MVNO, o operatori virtuali, sono delle compagnie telefoniche che non possiedono una propria infrastruttura e si appoggiano alla linea delle principali compagnie telefoniche come Vodafone, Tim e WindTre.

Questo gli permette di manette dei prezzi molto concorrenziali. Molte compagnie tradizionali hanno addirittura deciso di aprire un proprio operatore MVNO come nel caso di Vodafone con ho. Mobile. Tuttavia il costo della promozione non dovrebbe essere l’unico fattore da considerare quando si decide di sottoscrivere un contratto con un operatore telefonico. Ci sono infatti anche altri fattori da tenere in considerazione.

Operatori virtuali: come scegliere la miglior offerta

Quando si sta valutando di cambiare gestore in favore di un operatore virtuale bisogna prima fare alcune considerazioni e delle verifiche. Tendenzialmente il prezzo di una promozione di un operatore MVNO sarà sempre piuttosto low-cost. Tuttavia, come già detto, il prezzo non è l’unico fattore. In primis va considerata la proposta dell’offerta, tendenzialmente infatti gli operatori virtuali tendono a garantire sia meno minuti che meno traffico dati all’intento delle proprie promozioni.

Un’altra caratteristica per nulla secondaria è la copertura del segnale. Disporre di una promozione con Giga e chiamate risulterà inutile se la copertura del servizio non è quantomeno buona. Se entrambi i fattori elencati sopra risulteranno congeniali ai vostri interessi allora sarà il caso di sottoscrivere l’abbonamento desiderato, in caso contrario sarebbe meglio cercare altre promozioni.