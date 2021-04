Stack è una nuova app gratuita concessa da Google per gli utenti Android che vogliono trasferire documenti e testi all’interno dei propri dispositivi, e non soltanto. Sostituisce in tutto e per tutto uno scanner e lo fa nel migliore dei modi grazie a delle dinamiche software che non ritroviamo in nessun altro competitor. Di fatto, sul mercato esistono numerose altre proposte fatiscenti o professionali per la digitalizzazione dei documenti ma nessuna si può permettere queste caratteristiche. Scopriamo subito quali sono e come effettuare il download del file.

Stack per Android: Google batte i competitor con la nuova app per la scansione dei documenti

Google Stack, come già detto, serve per effettuare la digitalizzazione dei documenti sui dispositivi. Appunti, pagine o porzioni di testo possono essere organizzati su smartphone, tablet o altri device grazie alla nuova funzione garantita da BigG che permette di salvare tutto su Google Drive in modo automatico.

Stack può scannerizzare documenti di diverse dimensioni e tra questi anche ricevute di acquisto, documenti di identità in formato elettronico o cartaceo e molto altro ancora. Il risultato viene convertito in un file PDF ad uso e consumo dell’utente che lo ha generato che, eventualmente, può anche condividerlo esternamente grazie allo share delle cartelle con il proprio gruppo personale, di studio o di lavoro.

L’Intelligenza Artificiale preposta alla ricostruzione del file può evidenziare anche parti importanti del testo e fornire, nel caso di fatture, informazioni importanti come le scadenze, gli importi o i numeri di conto.

Si scatta una foto e l’intelligenza artificiale si occupa del resto offrendo anche la possibilità di combinare più PDF in un unico file per avere sempre tutto a portata di mano. Il documento, inoltre, viene protetto tramite impronta digitale o riconoscimento del volto in modo tale da non consentire letture o modifiche indesiderate.

Al momento il Play Store di Google non ha pubblicato l’app ufficiale ma visi può accedere tramite questo link di rimando al file APK di destinazione che garantisce l’uso di tutte le nuove funzioni.