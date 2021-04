Non c’è che dire, con la chiusura del famoso sito di domande e risposte, se ne va un piccolo pezzo della storia del web, Yahoo Answers per più di un decennio ha dato risposte, alle volte giuste e concrete, alle volte ironiche, a chi le cercava e pensava bene di affidarsi al web, questo periodo però sembra giunto alla fine.

Migliaia i thread seri offerti a chi cercava delle soluzioni a problemi reali e gravosi e altrettanti migliaia quelli scherzosi nati con il preciso scopo di stimolare l’ironia del web.

Ebbene dal 4 Maggio purtroppo nulla di tutto ciò sarà più accessibile, a nessuno, da quella data infatti, se digiterete l’URL legato alla sezione Answers (Attiva in Italia dal 2006), verrete in automatico reindirizzati alla pagina principale di Yahoo, una scelta drastica presa dall’azienda dietro il motore di ricerca.

Ecco i threads più divertenti

Un po’ a malincuore vista la motivazione, vi riproponiamo alcuni tra i threads più divertenti visti su Yahoo Answers

Questi sono alcuni dei threads più divertenti, gli argomenti spaziano ovunque, da quelli legati alla musica a quelli decisamente più a luci rosse, nulla è mancato sulla nota pagina targata Yahoo, la quale però dal 4 Maggio stenderà una saracinesca rendendo inaccessibili perle davvero divertenti.

Il sito chiuderà i battenti poichè ormai sommerso da evidenti problemi di moderazione, come avrete avuto modo di notare, e perchè obsoleto per sua stessa natura, Google e i social network assolvono al suo stesso compito in modo decisamente più efficace, perchè dunque tenere aperta una piattaforma che non ha più senso di esistere ?