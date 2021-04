iTest è la nuova piattaforma creata da Samsung che consente agli utenti possessori di iPhone di provare l’esperienza proposta da uno smartphone Galaxy senza dover cambiare il loro dispositivo.

Samsung mira ai clienti Apple e lancia iTest: l’app per trasformare un iPhone in un Galaxy!

Il sito creato da Samsung è al momento sponsorizzato soltanto in Nuova Zelanda ma in tutti i Paesi è possibile accedere e scoprire quanto proposto dal colosso, che pubblicizza la sua iniziativa rivolgendosi, appunto, ai possessori di iPhone esortandoli a “passare dall’altra parte” per pochi minuti.

Senza alcun dubbio iTest è una strategia di marketing particolarmente originale. Samsung tramite questa mira infatti ad acquisire i clienti Apple possessori di iPhone permettendo loro di testare l’esperienza proposta da uno smartphone Android.

Accedendo alla pagina della piattaforma iTest e seguendo le indicazioni fornite ognuno potrà utilizzare il proprio iPhone ed eseguire alcune funzionalità come se stesse utilizzando uno smartphone Galaxy. Basterà salvare l’app nella schermata principale del proprio iPhone e aprirla per poter avere a disposizione funzionalità e applicazioni proposte da Android. Gli utenti potranno così accedere al Galaxy Store o alla Fotocamera e riceveranno chiamate ed SMS automatici. Sarà possibile modificare anche la grafica e le impostazioni.

Molte applicazioni non potranno essere effettivamente utilizzate. In questo caso, appare soltanto la schermata iniziale e non si ha la possibilità di andare avanti. Nonostante ciò iTest rappresenta una trovata davvero interessante che potrebbe invogliare anche i più fedeli al colosso di Cupertino a procedere con l’acquisto di uno smartphone Samsung Galaxy.