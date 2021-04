OnePlus 9 non è arrivato da molto sul mercato eppure diversi possessori si sono già accorti di un problema non indifferente. Apparente ha un grosso problema di surriscaldamento che si palese in diverse occasioni che possono anche segnalare qualche potenziale rischio. Per esempio, la scocca inizia a diventare bollente poco dopo aver messo lo smartphone sotto carica.

Le prove di tutto questo sono state postate sia su Twitter, ma soprattutto nei forum di OnePlus i quali sono molto utilizzati dai fan del marchio. Il problema, oltre a manifestarsi una volta che il dispositivo è in carica, si presenta anche quanto si utilizza la fotocamera, soprattutto nei casi in cui richiede più potenza.

Girare video in 4K richiede molta potenza computazionale e questo manda la CPU a lavorare tanto da surriscaldarsi eccessivamente. Per evitare danni, il telefono manda anche una notifica che avverte la limitazione di attività del OnePlus 9. La situazione non è felice.

OnePlus 9: problemi pesanti

Ora resta una cosa da capire, si tratta di un problema di software o di hardware? Se si tratta di quest’ultimo allora è un bel problema un quanto richiederà il richiamo di tutte le unità fallate. Non c’è da scherzare sul surriscaldamento, soprattutto durante la carica in quanto potrebbe dare vita a una catena di eventi pericolosi come un incendio o l’esplosione del dispositivo. Attualmente OnePlus sembra non aver detto nulla in merito alla situazione, ma sicuramente sta valutando il da farsi. Da citare anche il caso di una persona che ha detto che il telefono raggiunge temperature estrema anche solo poco dopo l’accensione; problema in questo caso si tratta di unità estremamente fallata.