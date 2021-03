Coop e Ipercoop hanno recentemente lanciato un volantino veramente assurdo, valido per tutti gli utenti in Italia fino al 3 marzo 2021, promette la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di prezzi decisamente più bassi del normale, senza dover limitare la scelta.

La campagna promozionale sconta numerosi prodotti di tecnologia, offrendoli agli utenti in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici, e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Gli acquisti potranno essere completati, solo per alcuni modelli, anche online sul sito ufficiale dell’azienda.

Iscrivetevi al canale telegram di TecnoAndroid, sono disponibili in esclusiva per voi tantissimi codici sconto Amazon completamente gratis.

Coop e Ipercoop: quanti sconti per gli utenti

Il volantino soddisfa appieno le esigenze degli utenti che vogliono cercare di risparmiare, anche nel momento in cui fossero particolarmente interessati a smartphone o dispositivi mobile. I migliori in promozione rientrano tra Samsung Galaxy A71, in vendita a 299 euro, Realme 7 a 189 euro, Realme 7i a 159 euro, Realme 7 Pro a 289 euro, Oppo A15 a 129 euro, Oppo A73 a 199 euro, Oppo Reno 4 a 349 euro, Oppo A53s a 159 euro, Samsung Galaxy A12 a 179 euro, Apple iPhone SE 2020 a 469 euro, Samsung Galaxy Z Flip a 1299 euro, samsung galaxy S21 a 899 euro (nella variante da 256GB), Samsung Galaxy S20 FE a 519 euro, Huawei P Smart 2021 a 159 euro, Huawei p30 Lite New edition a 239 euro, Alcatel 1 2019 a 54,90 euro e similari.

Se volete approfondire il volantino di Coop e Ipercoop, ora non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.