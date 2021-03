Comet rinnova la propria campagna promozionale, attivando un volantino decisamente interessante, ricco di occasioni e di sconti molto allettanti, con anche la possibilità di ricevere gratis un prodotto, senza necessariamente essere costretti a seguire un iter particolare.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, infatti, basterà recarsi in negozio (o sul sito) ed acquistare uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino. Immediatamente in cassa si riceverà la macchina per caffè Lavazza Jolie Plus, con anche ben 216 capsule, per un valore commerciale complessivo di 129 euro.

Gli ordini, come indicato poco sopra, potranno essere completati in ogni negozio o sfruttando l’e-commerce aziendale, con possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. E’ presente, se interessati, anche il Tasso Zero con possibilità di effettuare il pagamento in 10 o 20 mensilità.

Comet: queste sono le offerte del momento

I migliori smartphone in promozione partono dai modelli di casa Samsung di ultima generazione, quali sono Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A71 a 319 euro, Galaxy A32 a 279 euro o Galaxy A12 a 189 euro, proseguendo poi per Oppo Find X3 Neo a 799 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53 a 149 euro, Oppo A15 a 129 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Mi 10T 5G a 399e uro, Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro e iPhone XR a 599 euro.

Questi sono solamente un esempio di ciò che effettivamente vi aspetta da comet, approfondite la conoscenza della campagna aprendo le pagine che trovate nell’articolo.