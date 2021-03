L’operatore virtuale 1Mobile sta attualmente proponendo in offerta, la nuova promozione denominata Special Flash Limited Edition con 130 GB di dati inclusi a meno di 10 euro al mese.

Anche il costo di attivazione è attualmente in promozione, passa infatti da 10 euro a soli 5 euro una tantum. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta e soprattutto il prezzo.

1Mobile propone la Special Flash Limited Edition a meno di 10 euro al mese

La nuova offerta in promozione speciale, la Special Flash Limited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 110 GB di traffico internet in 4G più 20 GB in omaggio a partire dal terzo mese, il tutto a soli 9.99 euro al mese con 5 euro di attivazione invece che 10.

Vi ricordo che l’operatore in questione sta attualmente proponendo anche la World XPlus con 40GB di traffico dati in 4G per i primi 2 mesi, minuti illimitati verso tutti fissi e mobili nazionali e 320 minuti internazionali a soli 9.99 euro ogni mese. Il quantitativo di Giga a disposizione dell’utente verrà incrementato a partire dal terzo mese, come nell’offerta precedente, portando così il bundle dati totale a 50GB.

1Mobile World XPlus è attivabile online sia richiedendo la portabilità sia facendo richiesta di un nuovo numero. Il cambio operatore può essere effettuato per coloro che provengono da TIM, WINDTRE, Vodafone, Iliad ed altri operatori virtuali. Per scoprire nel dettaglio le offerte appena descritte o tutte le altre attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.