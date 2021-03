Benché la connessione alla rete 5G sia ancora in fase di diffusione sono molti i governi che stanno già pensando a come progettare la nuova rete 6G. Benché la nuova rete sia stata annunciata in pompa magna non si è stati in grado di raggiungere un livello di diffusione sufficiente sul nostro territorio. Malgrado ciò sono in molte le compagnie che stanno concentrando i propri sforzi sulla nascita e lo sviluppo della nuova rete 6G.

Tra queste compagnie si sta particolarmente impegnando LG; la compagnia sudcoreana sta cercando di elaborare sviluppare le nuova tecnologia per la connessione internet ulta veloce per una sua commercializzazione già nel 2029. Sembra dunque che entro una decina di anni sarà già tempo di una nuova rivoluzione sul piano della connessione internet.

Rete 6G: LG a lavoro sulla rete del futuro

La compagnia ha deciso di unire le forze con altre due compagnie per il progetto rete 6G. Stiamo parlando di Keysight Technologies Inc e Korea Advanced Institute of Science & Technology. La prima si occupa di testare i componenti elettronici; KAIST invece è la principale Università di tutta la Corea del Sud.

La rete 6G, esattamente come il suo predecessore, è strutturata per essere particolarmente efficienti con le reti aziendali. La costante digitalizzazione del mondo in cui viviamo richiede infatti delle linee aziendali sempre più veloci ed efficienti in modo da poter garantire il miglior servizio possibile. Va da se dunque che creare una rete internet in cui praticamente non esistano tempi di upload o di download sia un passaggio fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà.