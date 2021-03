L’operatore Vodafone Italia permette, a tutti gli utenti che attivano una delle offerte di rete fissa proposte attualmente, la possibilità di ottenere in omaggio un buono regalo di 100 euro della piattaforma di e-commerce Amazon.

L’iniziativa in questione è valida da ieri 26 marzo 2021 a domani 28 marzo 2021 ed è rivolta a tutti coloro che decidono di sottoscrivere Internet Unlimited in una delle due versioni disponibili o l’offerta convergente fisso mobile denominata Giga Family Infinito Edition. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone vi regala 100 euro di buono spesa Amazon

Partiamo subito dall’offerta Internet Unlimited, che comprende in ogni caso internet illimitato in tecnologia ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e Vodafone Station inclusa, al costo di 29.90 euro al mese. È compresa nel prezzo anche una SIM dati Vodafone che normalmente offre 1 Giga di traffico dati in 4G ogni mese, ma scegliendo di attivare la versione dell’offerta da 33.90 euro al mese è possibile ottenere un bundle dati di 150 Giga mensili.

Per quanto riguarda invece Giga Family Infinito Edition, questa permette di ottenere tutto illimitato su una SIM, attivando contestualmente una nuova linea di rete fissa, il tutto al costo di 39.90 euro al mese, addebitati direttamente in un’unica fattura. Nel dettaglio, l’offerta prevede l’attivazione di un’offerta mobile con minuti, SMS e Giga illimitati, questi ultimi usufruibili grazie a Giga Family e validi anche in 5G con limite di 10 Mbps, sia su nuova SIM (con o senza portabilità) che per i già clienti che effettuano il cambio offerta.

Contestualmente, è prevista l’attivazione di una nuova linea fissa con internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gbps, chiamate a consumo e la Vodafone Station sempre inclusa nel prezzo. Inoltre, è inclusa una SIM dati Vodafone con 1 Giga di traffico dati in 4G al mese. Si specifica che il premio ottenibile attivando una delle offerte promozionate, consiste in un buono regalo Amazon del valore di 100 euro, disponibile solo in formato digitale e utilizzabile per l’acquisto di prodotti sul sito amazon.it. Per scoprire nel dettaglio le offerte presentate, visitate il sito ufficiale dell’operatore.