Negli ultimi anni il catalogo di Netflix si è fortemente ampliato accogliendo centinaia e centinaia di serie televisive e film. Molte di queste, poche settimane dopo la loro prima comparsa, sono diventate dei veri e propri successi mondiali tanto da spingere i produttori a realizzare nuovi episodi per accontentare tutti i fan. Fra i molteplici titoli che hanno ottenuto un grande successo, non possiamo quindi non citare Lucifer e Stranger Things. Le due serie televisive, di fatto, hanno stregato milioni e milioni di persone in tutto il mondo che, ad oggi, non attendono altro che il rilascio di nuove stagioni, per l’esattezza Lucifer 5B e Stranger Things 4. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer e Stranger Things: ecco cosa sappiamo sul loro ritorno

Cominciamo parlando di Stranger Things. Come ben sappiamo la serie televisiva ambientata nella piccola cittadina di Hawkins ha subito dei forti ritardi a causa dei molteplici blocchi imposti dall’avanzare della pandemia di COVID-19. Il cast, di fatto, è riuscito a tornare sul set solamente pochi mesi fa, il che ha costretto i produttori a posticipare ulteriormente la data di rilascio. Oggi, purtroppo, non ci sono notizie rilevanti a riguardo ma, secondo alcuni leak, Stranger Things 4 potrebbe arrivare sul piccolo schermo il prossimo 21 Agosto 2021.

Per quanto riguarda Lucifer, invece, la situazione risulta essere leggermente diversa. Lo scorso anno, di fatto, i fan della serie hanno potuto visionare i primi otto episodi della quinta stagione rilasciati nel mese di Agosto 2020. Ad oggi, dunque, milioni di telespettatori non attendono altro che il rilascio della seconda parte ma, purtroppo, almeno per il momento non ci sono notizie rilevanti a riguardo. Ciononostante, però, alcune settimane fa sono apparsi online i titoli originali dei prossimi 8 episodi: