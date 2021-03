Tra i motivi che hanno portato Netflix ad affermarsi a livello globale non può non essere inserito Stranger Things. La serie TV, caleidoscopica visione della cultura pop anni ’80, ha senza dubbio fatto da traino per la piattaforma di streaming. La prima stagione risale ormai al 2016 e si concentra sulle vicende di un gruppo di amici residente nella cittadina di Hawkins dello stato dell’Indiana.

Qui i giovani amici faranno la conoscenza di Undi; una giovane scappata da un laboratorio segreto in cui venivano svolti esperimenti sulle sue particolari abilità. Ad oggi la serie conta tre stagioni ma i fan di tutto il mondo sono in attesa di scoprire cosa succederà nella quarta. Ma quando verrà resa disponibile la nuova stagione di Stranger Things?

Stranger Things: le ultime sulla quarta stagione

Ad oggi non si hanno molte notizie sul continuo della narrazione della serie Netflix. Le poche informazioni trapelate dicono che la narrazione si sposterà da Hawkins. Quel che è certo e che si scoprirà la verità sul destino di Hopper, padre adottivo di Undi. La conclusione della terza stagione di Stranger Things infatti ha lasciato il nostro capo della polizia segregato e costretto a lavorare sui binari di una ferrovia in mezzo alla neve.

Per quanto riguarda la data di uscita della nuova stagione di Stranger Things originariamente era prevista per la fine del 2020. Tuttavia la pandemia ha imposto lo stop delle riprese e ad oggi non si hanno informazioni certe sulla nuova data di uscita. Purtroppo per i fan dunque, non ci sono ancora notizie certe al riguardo.