Coop e Ipercoop non deludono le aspettative degli utenti alla ricerca della migliore campagna promozionale per riuscire a risparmiare al massimo sui propri acquisti effettuati, con la quale è anche possibile pensare di accedere ad alcuni prodotti di fascia alta.

All’interno del volantino si possono trovare prezzi decisamente bassi, ma è importante ricordare che gli acquisti sono limitati esclusivamente a specifici punti vendita dislocati sul territorio nazionale; in particolare sarà possibile sfruttare gli stessi identici prezzi solamente in Sicilia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Puglia e Emilia Romagna, non online sul sito dell’azienda.

Coop e Ipercoop: queste sono le nuove offerte

Il volantino Coop e Ipercoop rivolge la propria attenzione ad un segmento molto richiesto dall’utente, quello inferiore ai 300 euro. Qui, infatti, possiamo acquistare l’ottimo Oppo Reno 4Z, il cui prezzo si aggira proprio attorno ai 299 euro, ed in grado di garantire prestazioni complessivamente di pregevole fattura.

Nel caso in cui si volesse risparmiare ancora di più, sono disponibili modelli decisamente più economici, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9 o anche Alcatel 1 SE 2020, tutti con prezzi addirittura inferiori ai 169 euro previsti per il primo dell’elenco.

Per scoprire le altre promozioni nascoste all’interno del volantino Coop e Ipercoop, legate a televisori o elettrodomestici in generale, dovete aprire le pagine che abbiamo integrato qui sotto appositamente per voi. Ricordate però le limitazioni in termini di possibilità di acquisto, legate a specifici punti vendita dislocati sul territorio nazionale.