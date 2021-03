Bryan Cranston torna a emozionare i fan sul piccolo schermo grazie alla sua interpretazione in Your Honor, serie americana arrivata in Italia su SKY Atlantic e disponibile on demand su Now TV.

Un legal/thriller che vede il noto attore di Breaking Bad in un ruolo insolito, ovvero quello di un giudice di New Orleans. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Your Honor, tutto sulla serie SKY con Bryan Cranston

Bryan interpreta Michael Desiato, uno stimato giudice che si trova a dover affrontare un difficile percorso morale dopo la scomparsa della moglie e l’incidente del figlio, immischiato con la mafia locale.

A vestire i panni del boss della malavita Jimmy Baxter c’è Michael Stuhlbarg, attore già noto in Boardwalk Empire. I fan di Breaking Bad troveranno pane per i propri denti.

Anche in Your Honor, infatti, Cranston dà prova della sua capacità attoriale e della sua poliedricità emotiva. Un’interpretazione che gli ha consentito di essere nominato ai Golden Globe di quest’anno.

La serie, composta da 10 episodi, è terminata di recente in America e non avrà un continuo. Gli sceneggiatori hanno infatti progettato questo show per essere autoconclusivo, con un suo percorso narrativo ben delineato.

I fan italiani dovranno invece attendere il 24 marzo per vedere la conclusione al cardiopalma. Cranston ha quindi dimostrato di riuscire a passare con agilità dall’essere un professore di chimica che si converte alla creazione di metanfetamina a giudice integerrimo.

Il resto del cast è così composto: Hope Davis nei panni di Gina Baxter, Isiah Whitlock Jr. nei panni di Charli e Carmen Ejogo in quelli di Lee Delamere.