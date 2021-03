Wikipedia: Apple, Amazon e Google dovranno pagare i link interni esplicativi

Precisiamo immediatamente una cosa: Wikipedia in futuro potrebbe chiedere soldi alle aziende ( ), NON agli utenti. Ciò che potrebbe portare un cambiamento così repentino è la Wikimedia Foundation, la fondazione senza fini di lucro che tiene in mano la grande enciclopedia dell’età di 20 anni. In che modo accadrà? Tutto è dipeso dal nuovo servizio a pagamento dal nome di Enterprise che uscirà nel corso del 2021.

Wikipedia: i nuovi servizi a pagamento

Per farvela più semplice e comprensibile: avete presente quegli strumenti tecnologici che Wikipedia sfrutta per inserire pagine e informazioni all’interno dei propri servizi? Ecco, questi si chiamano ‘Api‘ e sono il fulcro di tutto. Insomma, una sorta di box esplicativi che si presentano nel momento in cui si fa una ricerca su Google, e che rimandano a contenuti di Wikipedia. Oppure alle informazioni date da assistenti vocali come Alexa di Amazon o Siri di Apple. Ma anche tali servizi hanno offerto donazioni in cambio dell’utilizzo, altre invece hanno lanciato iniziative basate su Wikipedia senza rendere partecipe la fondazione.