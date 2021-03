Come ben sappiamo negli ultimi mesi Vis a Vis ha ottenuto un successo eclatante, diventando in poco tempo una delle serie TV Netflix più apprezzate di sempre. Ideata e realizzata dai produttori Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija, la serie televisiva Spagnola approda per la prima volta sul piccolo schermo nell’ormai lontano 2015 per poi terminare, nel migliore dei modi, quattro anni più tardi nel 2019. Lo scorso anno, però, gli appassionati della serie TV hanno avuto la possibilità di visionare i nuovi episodi dello Spin-Off della serie TV, ovvero “Vis a Vis: El Oasis”.

Ad oggi, dunque, milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia notizie in merito al rilascio di una nuova stagione. Prima di addentrarci nel discorso bisogna anzitutto chiarire che, le recenti voci di corridoio in merito alla pubblicazione di Vis a Vis 6 non hanno senso di esistere. Alcuni mesi fa, di fatto, l’ideatore Ivan Escobar affermo quanto segue: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. Tutto ciò lascia quindi intendere che la serie televisiva “Vis a Vis – Il prezzo del riscatto”, risulta essere a tutti gli effetti terminata con il rilascio della quarta stagione. I produttori, di fatto, hanno preferito realizzare uno Spin-Off piuttosto che una quinta stagione. La domanda giusta da porsi è quindi la seguente: ci sarà speranza per El Oasis 2? Scopriamolo di seguito.

Vis a Vis El Oasis 2: ecco le ultime novità a riguardo

Nonostante Vis a Vis – El Oasis abbia ottenuto un forte successo fra gli appassionati della serie televisiva, purtroppo siamo costretti a darvi una brutta notizia: Vis a Vis – El Oasis 2 non si farà. Di recente, infatti, Ivan Escobar ha affermato quanto segue: “Crediamo che ci sia un viaggio che inizia con le prime puntate e vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale”