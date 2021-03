Il volantino che Coop e Ipercoop hanno attivato in questo periodo, propone al pubblico italiano la possibilità di accedere ad un elevatissimo quantitativo di sconti incredibili, con prezzi sempre più bassi tra cui destreggiarsi, per raggiungere comunque l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati.

La campagna promozionale, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è da considerarsi valida fino al 24 marzo solamente nei punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Marche, Puglia, Veneto e Emilia romagna, per acquisti effettuati fisicamente, non online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che poi vorranno richiedere la rateizzazione, potranno comunque optare per un finanziamento senza interessi con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Coop e Ipercoop: ecco il volantino che stavate aspettando

Da Coop e Ipercoop è davvero facilissimo risparmiare sui vari acquisti effettuati, in particolare sui dispositivi in vendita a meno di 300 euro, come ad esempio l’ultimo Oppo Reno 4Z, la versione “lite” della nuova generazione della serie Reno 4. Non mancano prodotti ancora più economici, quali possono essere Alcatel 1 SE 2020, ma anche Xiaomi Redmi Note 9S, oppure uno Xiaomi Redmi 9 da soli 149 euro.

Sfogliando le pagine del volantino si possono scoprire anche soluzioni complessivamente legate a categorie merceologiche differenti, come ad esempio i televisori, tra cui troviamo un bellissimo LG LED da 43 pollici, in vendita a 489 euro (solo per citare un esempio).

Le altre promozioni della campagna promozionale di Coop e Ipercoop sono raccolte nelle pagine sottostanti.