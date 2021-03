Netflix ha regalato ai suoi utenti grandi produzioni originali, internazionali e nostrane, nel corso degli ultimi anni. Suburra, Elite, You e Umbrella Academy sono state tra le più viste sulla piattaforma.

Ecco quello che sappiamo del proseguimento di queste serie TV.

Suburra, cosa riserverà il futuro dopo la terza stagione?

La serie prequel del film di Stefano Sollima si è conclusa a ottobre con la terza stagione. Soltanto sei episodi e sceneggiatura più frettolosa rispetto al passato, in parte dovuta all’emergenza COVID in corso.

I fan di Aureliano e Spadino, personaggi interpretati da Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, hanno chiesto a gran voce nuovi episodi, ma non saranno accontentati.

Al momento una nuova stagione di Suburra – La Serie non è assolutamente nei piani di Netflix. Forse degli spin-off, ma non ci sono garanzie in merito.

The Umbrella Academy, quando arriverà la nuova stagione?

Discorso differente, invece, per The Umbrella Academy, serie basata sull’omonima graphic novel. Dopo due stagioni adrenaliniche, la terza dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno o agli inizi del 2022.

Nel cast di nuovi episodi torneranno alcune vecchie conoscenze, su tutti il personaggio interpretato da Elliot Page, e gli sceneggiatori hanno promesso grandi sorprese ai fan.

You, come proseguirà la controversa serie Netflix?

La serie che racconta dell’amore ossessivo di Joe Goldberg nei confronti di diverse donne è diventata una delle più discusse degli ultimi anni.

Ha debuttato nel 2018 e presenta due stagioni con archi narrativi differenti. Adesso i fan sono in trepidante attesa della terza, composta da 10 episodi e con nuovi ingressi nel cast.

Le riprese sono ancora in corso, dunque toccherà aspettare la data di lancio ufficiale per rivedere You su Netflix.

Elite: quando tornerà l’amata serie spagnola su Netflix?

La piattaforma di streaming ha portato alla ribalta tante serie spagnole negli ultimi anni, da El Oasis a La Casa de Papel, fino ad arrivare a Elite.

Lo show, che racconta di un gruppo di adolescenti ammessi in una scuola privata, tornerà entro la fine dell’anno con una quarta stagione che promette grandi cambiamenti. Gli sceneggiatori hanno promesso nuove aggiunte al cast e colpi di scena.

Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento per fare un binge-watching delle precedenti stagioni.