Il 19 marzo in Italia si celebra la “Festa del Papà“. La ricorrenza permette di celebrare la figura di tutti papà ed è complementare alla “Festa della Mamma“. I primi riferimenti a questa festività risalgono al XX secolo e la Chiesa Cattolica ha individuato in San Giuseppe il protettore di tutti i padri.

La tradizione vuole che i figli facciano una sorpresa al proprio papà con un regalo e di certo ad oggi è molto più semplice trovare qualcosa che possa colpire i nostri padri. Basta guardare sui siti di e-commerce come Amazon per trovare sicuramente qualcosa.

Si può scegliere tra centinaia di categorie di prodotti, dalla cura della persona agli attrezzi da cucina, passando per accessori auto, smartphone e articoli sportivi. Di seguito vi suggeriamo alcuni oggetti che sicuramente faranno contenti tutti i papà.

Festa del Papà, ecco tanti consigli per trovare il regalo perfetto

Se il vostro papà è un appassionato di domotica, allora il nuovo Amazon Echo Show 10 sarà certamente un regalo gradito. Lo Smart Display con Alexa inoltre può essere collegato al sistema di sicurezza da interno ed esterno realizzato da Eufy.

Xiaomi Mi Band 5 è un accessorio perfetto per tutti i papà sportivi così come Anker PowerCore 10000 PD è pensato per i più tecnologici che non vogliono rimanere senza carica.

La Festa del Papà non è tale senza il classico portafogli ma di nuova generazione dotato di blocco RFID per evitare transazioni indesiderate. Gillette invece ha pensato alla cura della persona con un Kit Regalo da Uomo che include rasoio, lamette e balsamo per la pelle.

Gli appassionati di cinema non potranno fare a meno di questa maglietta ispirata al padre più temibile della “galassia lontana lontana“ o ad una t-shirt ispirata ad Avengers: Endgame. Sempre restando nell’ambito cinematografico, il proiettore Nebula Cosmos potrebbe rivoluzionare il modo di intendere l’Home Entertainmen.