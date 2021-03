Coop e Ipercoop non vogliono essere assolutamente eclissate dalle ottime offerte proposte da Esselunga, Bennet o Carrefour, per questo motivo hanno recentemente deciso di lanciare una propria campagna promozionale ugualmente molto interessante e ricchissima di occasioni da non perdere.

Il volantino risulta essere oggi disponibile in via esclusiva, presso i soli negozi Coop Alleanza 3.0, ovvero i punti dislocati nelle regioni Emilia Romagna, Friuli, Marche, Puglia, Veneto e Sicilia, con acquisti non effettuabili online sul sito ufficiale dell’azienda, entro comunque il 24 marzo 2021. Tutti i prodotti che andremo ad elencare sono disponibili in versione no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nelle stesse location di acquisto.

Coop e Ipercoop: il volantino è ottimo

L’attenzione di Coop e Ipercoop si è riversata direttamente sui prodotti legati alla fascia media della telefonia mobile, il segmento attualmente più richiesto dalla popolazione, il cui desiderio è comunque di spendere il meno possibile sui vari smartphone. Ecco quindi che spiccano soluzioni del calibro di Oppo Reno 4Z a 299 euro, Alcatel 1 SE 2020 a 89 euro, Xiaomi Redmi 9 a 149 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi Redmi Note 9S a soli 169 euro.

Scorrendo le pagine della campagna, si possono comunque scovare anche alcune soluzioni ugualmente interessanti legate a categorie merceologiche differenti, come televisori Akai, Nordmende o LG con prezzi che oscillano tra 359 e 489 euro, per finire con elettrodomestici veri e propri. I dettagli, e tutti i prezzi, sono disponibili nelle pagine sottostanti.