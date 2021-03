Non c’è nulla di sbagliato nel vendere calzini, ma uno dei leader di Samsung UK non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi a vendere smartphone per una delle aziende più potenti al mondo nel settore tech.

Conor Pierce parla di “stress positivo” descrivendo la sua vita, tra lavoro e momenti privati. Vive a cinque minuti dalla spiaggia più vicina e ogni giorno, indipendentemente dal tempo, esce a nuotare nel Mare d’Irlanda, anche in pieno inverno. Questo uno degli aspetti della sua vita privata cui tiene di più. Pierce, tuttavia, è senza dubbi molto indaffarato con la sua posizione di rilievo per Samsung UK, un ruolo che anni fa non si sarebbe mai aspettato di avere.

Anni fa Pierce vendeva calzini e – per quanto nobile sia come qualsiasi lavoro – sognava di lavorare nel mondo della tecnologia, senza aspettarsi di raggiungere i piani più alti. Il suo slogan è “Fai ciò che non puoi”, che sembra un modo di dire su misura per uno come lui, vicepresidente di una grande azienda come Samsung. L’azienda, esattamente come lui, è partita a piccoli passi per poi diventare una delle più importanti nel settore tech, e la più nota per la vendita di smartphone. Apple e Samsung si contendono il titolo di leader assoluto da anni.

Samsung UK: Conor Pierce non se lo sarebbe mai aspettato, a distanza di anni è diventato uno dei leader dell’azienda

Pierce, come tutti, ha dovuto superare alcuni ostacoli. Cresciuto a Shankill, a sud di Dublino, all’età di 10 anni gli è stata diagnosticata una forma di artrite giovanile che gli ha reso meno semplice avere prospettive concrete per il futuro. “Il nuoto ha preso il sopravvento sulla mia vita”, afferma. Dalle 11 alle 16, trascorreva ore in piscina tutti i giorni con il Trojan Swimming Club, facendo un miglio solo nella fase di riscaldamento e specializzandosi in tutti gli stili con il passare del tempo.

“Sei così stanco dopo”, dichiara, “non ti preoccupi troppo di perdere le solite attività adolescenziali”. La tenacia di quei tempi l’ha portato così lontano da diventare uno dei soci principali di Samsung. Le chiavi di lettura sono due. Da una parte che la tenacia paga sempre, dall’altra che anche avere momenti di cedimento fa parte della vita di ciascuno di noi.