Se siete alla ricerca di nuovi trucchi per velocizzare il costo sistema Android Chrome 89 potrebbe fare al caso vostro. La velocità e l’ottimizzazione delle applicazioni è un aspetto da non sottovalutare quando si utilizza uno smartphone; ecco perché scegliere il giusto programma per migliorare le prestazioni può risultare decisivo. Se si utilizza lo smartphone per lavoro poi è sempre bene poter sfruttare al massimo le funzioni che mette a disposizione.

Ed ecco allora che arriva Chrome 89, il nuovo browser rilasciato recentemente dal colosso di Mountain View. Il nuovo browser non porta cose un incredibile numero di nuove funzionalità, tuttavia risulta maggiormente fluido e soprattutto efficiente. Come detto un aspetto da non sottovalutare quando si utilizza lo smartphone per lavoro.

Trucchi Android: Chrome 90 in versione beta

Come ci ha orma abituati Google il rilascio ufficiale della nuova versione si accompagna sempre con la pubblicazione della beta della versione successiva. Ecco allora che da pochi giorni è possibile scaricare Chrome 90. Se siete alla ricerca di un piccolo trucco per migliorare ulteriormente le prestazioni del vostro Android questa versione potrebbe fare al caso vostro.

Tra le migliorie apportate ad esempio alcune modifiche al CSS e la possibilità di ottenere stime più accurate sull’illuminazione degli ambienti AR e VR. Introdotta anche la possibilità di cattura dei video MediaStream con la possibilità registrare anche l’audio. Grazie a questa nuova versione poi gli sviluppatori avranno più possibilità di inserire alcuni effetti al video registrato; tra quesi ad esempio i sottotitoli, elementi trascurabili sfocatura dello sfondo ed effetti vocali e video.