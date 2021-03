Per festeggiare il ritorno della Primavera, la stagione attesa da tutti dopo il freddo inverno, sebbene quest’anno, causa Covid-19, si potrà fare ben poco, Oppo ha pensato di allietare il pubblico con una lunga serie di offerte speciali applicate sui propri prodotti.

Dal 15 al 31 del mese corrente, gli Oppo Enco Free Wireless, gli auricolari senza fili tanto apprezzati in precedenza, potranno essere acquistati su Amazon al prezzo consigliato di 99,90 euro (al posto di 169 euro), nelle colorazioni Black e White. In alternativa, sempre restando sulla stessa tipologia di prodotti, sarà possibile optare per le Oppo Enco W31 True Wireless, in vendita a 69,90 euro.

Oppo: ecco le promozioni della Primavera

Dal 15 al 21 marzo, invece, le Oppo Enco X Wireless potranno essere acquistate a 149 euro; rappresentano la versione più qualitativa, grazie alla funzione di cancellazione del rumore a tre microfoni con filtro adattivo, e la collaborazione tra l’azienda e Dynaudio.

Sempre fino al termine del mese corrente, da segnalare inoltre le promozioni legate agli smartphone della serie Reno e A. In particolare sono disponibili Oppo Reno 4Z, nella variante 8/128GB, a 269 euro, in alternativa a Oppo A91 e Oppo A52, i cui prezzi saranno rispettivamente di 199 e 149 euro.

Non manca, infine, l’ottimo Oppo A53s, disponibile nei migliori negozi di elettronica, in vendita ad un prezzo fortemente scontato rispetto al listino, corrispondente per l’esattezza a 169 euro (al posto di 229 euro). Tutti gli sconti indicati sono da considerarsi validi nei negozi di elettronica, ed in alcuni casi su Amazon, con acquisti effettuabili entro le date preposte.