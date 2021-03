DxOMark ha pubblicato la recensione della fotocamera selfie per OnePlus 8T. La recensione arriva poche settimane prima del lancio della serie OnePlus 9. Il team di revisione ha assegnato un punteggio di 82 punti all’ultimo arrivato in casa OnePlus, che si trova dieto i 93 punti del OnePlus 8 Pro. Il punteggio é suddiviso in 80 punti per le foto ed 84 punti per i video.

Secondo la recensione, la fotocamera da 16 MP f / 2.4 di OnePlus 8T ha “un’esposizione precisa sia in condizioni interne che esterne, un buon livello di dettaglio a distanza ravvicinata, una buona gestione del rumore sia all’interno che all’esterno e un effetto bokeh uniforme con isolamento accurato del soggetto. ”

OnePlus 8T lavora meglio durante le registrazioni video

La recensione afferma che la profondità di campo è bassa a medio e lungo raggio a causa di un obiettivo a fuoco fisso. Ha anche una gamma dinamica limitata e talvolta ci sono difetti come flare, anamorfosi e oversharpening sui volti. L’OenPlus 8T ha problemi con i toni della pelle in condizioni di scarsa illuminazione e alcune volte, i toni della pelle sono troppo saturi anche quando c’è abbastanza illuminazione all’interno e all’esterno.

Per i video, si dice che le prestazioni di OnePlus 8T siano allo stesso livello di smartphone come Google Pixel 3 e Xiaomi Mi MIX 3. La registrazione risulta migliore a 1080p e 30 fotogrammi al secondo. Lo smartphone fa un buon lavoro nella gestione del rumore ed il bilanciamento del bianco è accurato in condizioni di luce intensa all’aperto. La ridotta profondità di campo e i difetti come i cambiamenti di tonalità sui volti o sullo sfondo sono gli unici svantaggi durante le registrazioni video.