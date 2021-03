Sembra che le polemiche relative ai servizi di streaming e alle premiazioni siano legate al passato. Ormai piattaforme come Netflix sono prese sempre più spesso in considerazione e lo abbiamo visto proprio con le attuali nomination valide per la novantatreesima edizione degli Academy Awards dove in palio ci sono i tanti ambiti Oscar.

Netflix ha stabilito un record assoluto in questa nomination, ben 35 diverse che possono portare a un altro record in fatto di statuette vinte. Nessun’altro distributore è riuscito a raggiungere numeri così. Sono diversi i film nominati come The Trial of the Chicago 7 o Nomadland.

Dato l’impegno di Netflix di cercare di essere più inclusiva possibile, un altro record legato a queste nomination sono le chiamate per attori di colore e asiatici. Se anche a volte questo tentativo della società ha portato a creare contenuti discutibili, molti di questi sono risultati validi e il risultato è questo, come la nomination come miglior film di un film, appunto, prodotto da sole persone di colore.

Netflix: un successo in arrivo agli Oscar?

In passato anche registi famosi si sono scagliati contro soprattutto Netflix suggerendo che le produzioni di società come queste non hanno niente a che fare con la settima arte che passa prima dalle sale cinematografiche. Proprio per cercare di colmare questo divario hanno affitto e a volte comprato proprio dei cinema per garantire una visione nelle sale prima di portare il contenuto in forma digitale sulla piattaforma.

La pandemia ha cambiato sicuramente questa visione, come molte altre cose. Ormai i film su Netflix sono della stessa qualità di quelli portati in sala e l’impegno che viene messo da tutti i partecipanti merita di essere premiato ovunque.