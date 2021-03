Xiaomi è stata inserita dall’amministrazione Trump nella lista nera all’ultimo momento, ma un giudice ha ribaltato tutto. Una situazione positiva che avrebbe potuto facilitare anche Huawei, ma in realtà è successo il contrario. L’attuale amministrazione ha di fatto rafforzato le misure restrittive nei confronti del colosso cinese rendendo più chiare alcune cose.

Sostanzialmente il governo statunitense ha modificato le licenze e questo potrebbe portare a interrompere prematuramente i contratti già esistenti e che sono sopravvissuti a tutta la situazione. In sostanza viene sottolineata la linea dura del Presidente Biden che già in passato aveva dimostrato di essere in linea con il precedente Presidente nei confronti della Cina.

Attualmente le esatte informazioni in merito a questa interruzione sono riservate. Il risultato sarà una perdita pesantissima per Huawei che solo a gennaio non ha potuto sfruttare licenze per un totale di 119 miliardi di dollari. Nell’anno precedente, per tutti i 12 mesi, sono state accettare licenze per un valore di appena, relativamente parlando, di 87 miliardi.

Huawei: la situazione continua a peggiorare

Questa è ovviamente una pessima notizia per Huawei. Il mercato legato alle reti di telecomunicazione è il principale business del marchio. Se il taglio alla produzione di smartphone è sicuramente un colpo pesantissimo, quello relativo alle reti può potenzialmente affondare la compagnia. Per fortuna può contare ancora su contratti in molti altri paesi.

Huawei è presente ovunque, soprattutto con la rete 5G tanto che possiede la maggior parte dei brevetti su tale tecnologia nel mondo. Molti governi e compagnie private si sono affidate al colosso cinese per mettere in piedi reti commerciali. Al tempo stesso l’Europa sta cercando alternative, rimanendo indietro, pur di non fare affidamento alla stessa.