Alla maggior parte dei videogiocatori piacerebbe poter costruire una macchina top di gamma da ogni punto di vista, ma costa molto. Per questo motivo le schede video delle fasce medie sono di solite tra le più vendute e quindi ecco che in molti aspettavano la RTX 3060. Un motivo in più per attenderla era la presenza di un blocco per il mining di criptovalute, un blocco non esattamente insormontabile.

La carenza di chip a livello globale e l’aumento del valore delle criptovalute che ha fatto tornare di moda il mining a creato un vuoto nell’offerta e un aumento della domanda. In questo scenario risulta difficile riuscire a mettere le mani sopra una GPU o CPU. NVIDIA aveva annunciato che la RTX 3060 non sarebbe stata efficiente nel mining e questo avrebbe dovuto aiutare i gamer all’acquisto visto una minore concorrenza.

Per evitare di vendere acquistare ai minatori di criptovalute era stato aggiunto nel software un modo per dimezzare l’importante hash rate nel momento in cui venivano individuato che la scheda video stava venendo usata per minare. È stato scoperto un driver che permettere di aggirare tale blocco.

Criptovalute: il driver che sblocca le RTX 3060

La parte più triste è che questo driver beta, il GeForce 470.05, è direttamente fornito da NVIDIA. È teoricamente pensato per gli sviluppatori del programma Windows Insider. Siamo nel 2021 però e non risulta così difficile riuscire a metterci le mani sopra. Ecco che adesso gli appassionati, soprattutto di Ethereum, possono sfruttare al meglio queste schede video per minare. Se con un RTX 3070 possono fare circa 180 dollari di ETH al mese, con la RTX 3060 possono comunque raggiungere cifre importanti a causa dell’attuale mercato delle critpovalute.

Essere un gamer un questo periodo è un disastro, essere un minatore di criptovalute è invece tutt’altra questione. L’aumento di valore di moltissime valute sta stravolgendo il mercato dei componenti per computer. Lo scenario è terrificante e non si vede per niente la luce in fondo al tunnel.