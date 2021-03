Batterie: nelle opzioni ecologiche arriva la batteria al litio su misura

Una startup tutta italiana rappresenterà la rivoluzione. Il suo nome è Saf Lithium, ed è nata meno di un anno fa da una costola della storica fabbrica. L’idea è quella di realizzare batterie al litio su misura per ogni cliente, soprattutto per i produttori di ebike, trapani o scooter, ma anche muletti per i grandi magazzini agricoli. In questo modo, sostituendo quindi le normali batterie al piombo, si otterranno dei prodotti “ecologici” nel rispetto (quanto più possibile) dell’ambiente.

Batterie: parola allo startupper 23enne

Alla base di un’idea simile vi è Alex Sovrani (figlio del capoazienda Alberto) 23enne tornato da pochissimo dagli USA dove ha studiato le innovative possibilità delle batterie al litio. Il giovane startupper ha dichiarato: «Possiamo creare batterie industriali customizzate, create cioè sulle specificità del cliente. C’è il cliente privato che vuole cambiare la batteria del suo trapano e l’azienda che necessità di convertire parte o in toto i propri macchinari. Abbiamo la possibilità di sviluppare batterie in serie oppure prodotti costruiti ad hoc per il cliente. Stiamo anche testando alcune batterie per veicoli elettrici che a breve, non appena avremo i risultati dei test, saremo in grado di presentare».