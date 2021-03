Apple AirPods 3, ecco tutte le feature che conosciamo sugli auricolari

L’attesa verso i nuovi device Apple si sta facendo sempre più intrigante considerando i numerosi rumor che iniziano a trapelare. L’azienda della Mela dovrebbe tenere una conferenza il prossimo 23 marzo, ma proprio in queste ore è emersa una nuova indiscrezione su AirPods 3.

Le cuffie di nuova generazione saranno protagoniste dell’evento insieme a iPad, iPad Mini e Apple TV. Tuttavia, se per gli altri device si preannunciano novità secondari, per AirPod 3 l’azienda effettuerà un cambio interessante.

Ci aspettiamo che cuffie saranno caratterizzate dal cosiddetto “universal fit”, e si adatteranno a tutte le tipologie di orecchio. Molti utenti invece si aspettavano degli auricolari intercambiabili, che avrebbero potuto eliminare di fatto la differenza tra lato destro e sinistro. L’indiscrezione era stata lanciata da 9to5Mac ma i nuovi dettagli hanno cancellato ogni possibilità in questo senso.

Apple AirPods 3 prenderà in prestito alcuni elementi da AirPods Pro

Il design di AirPods 3 è estremamente simile a quello di AirPods Pro ma con elementi ripresi anche dalla versione base di AirPods. Il case sembra leggermente più piccolo rispetto alla variante Pro mentre le funzionalità delle cuffie dovrebbero rimanere le stesse della versione base.

Sembra certa la presenza del Chip H1 già visto sulle AirPods di seconda generazione. Questo permetterà una migliore gestione della batteria con circa 5 ore di riproduzione continua. Il case garantirà fino a 24 ore di musica grazie alla ricarica delle cuffie quando non le si usa.

Purtroppo sono emersi anche dei dettagli sulle feature che non saranno presenti. Gli utenti quindi non si devono aspettare la cancellazione attiva del rumore su AirPods 3 ma un generale miglioramento della qualità audio rispetto alla seconda generazione. Non resta che attendere il 23 marzo per scoprire tutti i segreti di Apple e delle AirPods 3.