Lo sviluppo delle tecnologie degli aerei di linea è un punto fondamentale per ridurre ulteriormente le distanze che ci separano nel mondo. La ricerca tecnologica, negli ultimi anni, si è molto concentrata sui mezzi di trasporto. Solo per fare alcuni esempi si potrebbe citare Hyperloop di Elon Musk; altri esempi potrebbero essere le tante ricerche per abbandonare la benzina in favore delle energie rinnovabile come fonti di alimentazione per i veicoli.

Se si volesse azzardare un collegamento un po’ meno diretto si potrebbe dire che anche il lavoro portato avanti da SpaceX nella creazione razzi spaziali in grado di compiere più viaggi si muove in questo senso. Ecco allora che Russia e Emirati Arabi Uniti stanno mettendo insime le forze per la creazione di una serie di aerei di linea ipersonici.

Aerei di linea: il progetto di Russia e Emirati Arabi

L’idea delle due nazioni è quella di creare una linea di aerei ipersonici composta da due modelli; il primo da otto posti il secondo da trenta. Le due società che stanno collaborando a tale progetto sono United Aircraft Corporation e il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti Mubadala; l’ufficializzazione di tale accordo è stata resa pubblica direttamente da Denis Manturov, ministro russo dell’industria e del commercio.

Il ministro ha poi aggiunto che il design dei nuovi aerei di linea verrà svelato tra la fine dell’anno corrente e l’inizio del 2022. Ecco le sue dichiarazioni sulle caratteristiche dei nuovi modelli di jet: “I parametri principali sono, a mia conoscenza, fissati all’80%: la velocità sarebbe Mach 1.5/1.8. Bisogna tener conto del fatto che ad una velocità di Mach 1.8, il volo non può durare meno di quattro ore“.