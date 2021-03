Se ti piace molto un video di YouTube, e vuoi vederlo in loop, con un’app per Android, questo può essere fatto per ora con un piccolo trucco: le playlist possono essere riprodotte in ripetizione, ma non i singoli video.

Questo trucco non sarà necessario ancora per molto, se la piccola novità che hanno scoperto in XDA prospererà. Apparentemente YouTube ti permetterà di riprodurre un video in loop senza bisogno di metterlo prima in una playlist.

Guarda lo stesso video finché non ti annoi

Loop the video “, con altri testi che indicano che la riproduzione in loop è attivata o disattivata. A quanto pare, dopo aver attivato la riproduzione in loop puoi disattivarla rapidamente da uno snack bar (un messaggio che appare e scompare dopo pochi secondi). Le stringhe di testo presenti all’interno della versione 16.09.34 di YouTube per Android non lasciano troppo all’immaginazione. Uno di loro parla di ”“, con altri testi che indicano che la riproduzione in loop è attivata o disattivata. A quanto pare, dopo aver attivato la riproduzione in loop puoi disattivarla rapidamente da uno snack bar (un messaggio che appare e scompare dopo pochi secondi).

Il nome di queste stringhe di testo sembra indicare che sarà un menu invece di un pulsante, quindi l’opzione diventerà probabilmente parte del menu contestuale in continua espansione che appare quando premi ⋮.

Questa piccola novità ci consentirà di riprodurre un video in loop fino a nuovo avviso, qualcosa che fino ad ora era disponibile solo per le playlist, ma non per i singoli video. Il trucco per ottenere questo risultato con un video specifico è stato, quindi, metterlo per primo in una playlist. Questo passaggio non dovrebbe essere necessario in futuro, a patto che la novità finisca per vedere la luce, cosa che non è mai garantita.