The Umbrella Academy dovrebbe ritornare a breve sulla piattaforma californiana Netflix per la terza stagione. Una delle protagoniste della serie, Elliot Page, ci ha dato un aggiornamento importante con la pubblicazione di una foto dal set facendo capire che le riprese della season 3 erano iniziate.

Allo stesso tempo, è giusto ricordare che ci sono state delle importanti complicazioni a causa del coronavirus, ma il cast e la crew sono tornate ufficialmente al lavoro, facendo sì che gli amanti della serie potessero ben sperare. Inoltre, non è per nessun motivo da escludere che l’uscita potrebbe essere entro la fine del 2021. Se non sarà entro questa data, arriverà entro l’inizio del 2022.

La terza stagione di The Umbrella Academy vedrà il ritorno del cast principale. Dunque, fratelli e sorelle saranno nuovamente sul set e avvieranno un nuovissimo viaggio insieme nel tempo. Tuttavia, questa volta sono tornati al loro presente, o almeno così pensavano.

Nel passato avevano compiuto delle azioni al fine di evitare la fine del mondo, ma al contempo hanno cancellato la Umbrella Academy. Infatti, Reginald Hargreeves creò la Sparrow Academy, e in questo modo i ragazzi non hanno più niente, né casa né famiglia. Inoltre, c’è da segnalare Ben è in vita e il personaggio interpretato da Justin H. Min non è mai morto.

Steve Blackmann, lo showrunner della serie, ha sottolineato che non è da escludere l’ipotesi di un ritrovamento tra Lila e Diego, mentre per quanto concerne The Handler, sembra che la morte sia sicura e che non lo rivedremo più: “Se abbiamo fatto bene i nostri conti, Ray dovrebbe essere un uomo molto anziano nel 2019. Lo stesso dicasi per Sissy. Sono questi i personaggi che incontreremo nella terza stagione, oltre ai nuovi ingressi in scena”.